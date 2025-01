Minaccia i migranti di un centro di accoglienza con la pistola: arrestato

Nell'Agrigentino

Il quarantacinquenne avrebbe agito in stato di alterazione e avrebbe anche esploso due colpi di pistola in aria

È stato arrestato durante la notte un uomo di 45 anni, D. M., che nel tardo pomeriggio di ieri ha terrorizzato con una pistola 27 bengalesi ospiti di un centro di prima accoglienza per migranti, in contrada Zaccanello a Racalmuto (Agrigento). I carabinieri, dopo averlo identificato e rintracciato, lo hanno prima portato in caserma, dove è stata perquisita la sua auto alla ricerca dell’arma utilizzata. Poi, le perquisizioni sono state estese anche all’abitazione e agli immobili nella disponibilità dell’uomo senza risultato.Fino a notte inoltrata, sono stati ascoltati 5 migranti, ospiti della struttura, tre dei quali – durante il pomeriggio di follia – si sono visti puntare alla testa la pistola. I giovani, accompagnati dai responsabili della struttura, anche davanti la caserma hanno continuato a chiedere di essere trasferiti. Stando a quanto è emerso, il quarantacinquenne avrebbe agito in stato di alterazione e avrebbe anche esploso due colpi di pistola in aria. Per tutta la notte, nella struttura – «Villa Paradiso» in origine era un B&B che è stato poi adibito a centro d’accoglienza – i carabinieri della compagnia di Canicattì si sono occupati dei rilievi.

