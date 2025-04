Minaccia la madre con un coltello per ottenere denaro: arrestato

Messina

Il 28enne già in passato si era reso responsabile di condotte simili

Con l’accusa di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia, commessi ai danni della madre convivente, i carabinieri hanno arrestato a Messina un 28enne, già noto alle forze dell’ordine. I militari, intervenuti nell’abitazione della vittima, hanno bloccato l’uomo che, in forte stato di agitazione, con un coltello da cucina stava minacciando di morte la madre, a cui aveva richiesto del denaro. Dalle indagini, anche grazie alle testimonianze della vittima e di alcuni familiari presenti, è emerso che già in passato il 28enne si sarebbe reso responsabile di “condotte intimidatorie e violente” nei confronti della madre.

