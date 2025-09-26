Minaccia un agente col coltello: «Questo è per te». Bloccato col taser

Caltanissetta

Il giovane straniero si era presentato in questura con l'intenzione di voler essere arrestato

Si è presentato alla Questura di Caltanissetta dicendo di volere essere arrestato perchè temeva che i suoi stessi comportamenti delinquenziali lo avrebbero portato alla morte e non voleva dare questo dolore a sua madre. Poi ha estratto un coltello da tasca e brandendolo ha minacciato l’agente di guardia minacciandolo: «non scherzo, sono serio, me la prendo col primo che passa» e, indicando l’arma ha aggiunto: «this is for you» (questo è per te).Protagonista della vicenda un ventenne straniero che era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giovane è stato arrestato da agenti delle Volanti dopo che lo hanno immobilizzato col taser. Il ventenne è stato condotto in ospedale per eseguire accertamenti sul suo stato di salute e poi è stato trasferito in carcere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA