Mineo, un camion che trasportava fichi d’india esce fuori strada e si ribalta

L'incidente

Soccorso dai vigili del fuoco, il conducente è stato trasportato in elicottero in ospedale

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palagonia è intervenuta oggi, poco dopo le 12.30, per un incidente stradale autonomo verificatosi al Km 33 della SS 417, sul territorio del Comune di Mineo, nel Catanese. L’incidente ha riguardato un camion che trasportava fichi d’india.

Il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, ed è uscito fuori strada finendo la sua corsa nelle campagne circostanti. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza I luoghi e prestato soccorso al conducente che è stato trasportato in ospedale con l’elicottero del Servizio 118. Presenti militari dell’Arma dei Carabinieri e personale dell’Anas.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA