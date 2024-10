Minimarket della droga scoperto a Librino sebbene fosse protetto da 8 telecamere: arrestati due pregiudicati

CARABINIERI

I militari dell’Arma hanno recuperato 100 grammi di cocaina in pietra, 36 grammi di hashish e 560 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio

Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza due pregiudicati, di 53 e 49 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo l’accusa, in un appartamento del popoloso rione di Librino, i due avevano organizzato un minimarket della droga protetto da un sistema di videosorveglianza con otto telecamere. Su un tavolo militari dell’Arma hanno trovato 100 grammi di cocaina in pietra, 36 grammi di hashish, una macchinetta per il sottovuoto e altro materiale per il confezionamento della droga. In cucina è stata sequestrata altra cocaina e marijuana già divisa in dosi e col prezzo in evidenza. Oltre alla droga gli investigatori hanno recuperato 560 euro, ritenuto l’incasso delle vendite effettuate sino ad allora.