Minori ucraini in Sicilia, la Cassazione riconosce i poteri del console per la nomina dei tutori

Il caso

L'intricata vicenda giudiziaria, che chiama in causa il diritto internazionale, sembra avviata alla risoluzione come spiegano gli avvocati Rosa Emanuela Lo Faro e Giuseppe Lipera

La sorte di una sessantina di minori ucraini a oggi ospiti di famiglie e comunità in Sicilia potrebbe cambiare grazie a una decisione della Corte di Cassazione con la quale il loro status di “minori non accompagnati” viene, di fatto, a decadere. La nomina di un tutore per i bambini fatta dal console generale dell’Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko, che ha competenza per le regioni del Sud Italia, viene infatti riconosciuta in quanto «ai sensi degli articoli 23 e 24 della Convenzione dell’Aja del 1996, ratificata con la legge n. 101 del 2015». Questo però «senza che ciò modifichi la disciplina del procedimento, comprese le impugnazioni». La complessa questione legale è stata illustrata questa mattina ala stampa dagli avvocati Giuseppe Lipera e Rosa Emanuela Lo Faro. «La Cassazione – spiega l’avvocato Lo Faro – ha riconosciuto i poteri consolari, stabilendo che può intervenire in base alle convenzioni in procedimenti civili riguardanti la tutela dei minori stranieri. Forte della convenzione di Vienna e di quella dell’Aia può intervenire e disporre la nomina dei tutori dei minori e anche il collocamento. Una fattispecie non riconosciuta tribunali ordinari intervenuti inserendo e nominando curatori speciali». «Si tratta – ha aggiunto l’avvocato Lipera – di una vittoria immensa, una decisione della cassazione che ha stravolge la vicenda dei minori ucraini dandole un significato diverso».