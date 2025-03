Misterbianco, camion abbatte pali dell’illuminazione e della telefonia in via Campo Sportivo

L'incidente

L'incidente, intorno alle 16, ha costretto alla chiusura della strada. Nessun ferito

Erano le 16 quando un mezzo pesante, in via Campo Sportivo a Misterbianco, con una manovra imprudente, ha abbattuto i pali dell’illuminazione pubblica e della telefonia a bordo strada. «L’autista si è dileguato – racconta l’assessore Alberto Vazzano con delega alla Polizia locale e al Patrimonio – ma contiamo di individuarlo con le riprese delle telecamere. Sembra abbia abbattuto i pali prendendo i fili in altezza, era un mezzo di grandi dimensioni con rimorchio. Non ci sono feriti, ma serviranno ore per ripristinare tutto».

La strada è stata inibita al traffico, causando disagi alla circolazione – la strada è uno dei collegamenti principali anche con San Pietro Clarenza. Al momento sul posto sono presenti due pattuglie della polizia municipale, i vigili del fuoco e tecnici del Comune, oltre a quelli dei gestori delle reti, rispettivamente Enel per quella elettrica e Tim per quella della telefonia. Secondo quanto riferito dalla Polizia municipale, i pali per l’illuminazione pubblica sono già stati messi in sicurezza e portati via, ma si attende l’intervento per quelli della telefonia.