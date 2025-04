Misterbianco, donna lancia dal balcone la figlia di pochi mesi: la bambina è morta

LA TRAGEDIA

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la madre della piccola vittima

Ancora una tragedia nel Catanese. Una bambina di soli 7 mesi è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone al 2° piano di uno stabile al civico 95 di via Marchese a Misterbianco, nel Catanese. A gettare giù la piccola è stata la madre, Annamaria Geraci, 40 anni. La bambina, soccorsa da personale del 118, è stata portata in ospedale a Catania ma sarebbe deceduta prima del suo arrivo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la donna. Presente anche personale del 118. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta.

Da quanto si è appreso, sembra che la donna avesse avuto problemi di depressione dopo il parto. Annamaria Geraci aveva iniziato a stare male dopo la seconda gravidanza della piccola Maria Rosa nata sette mesi fa, a settembre. Era seguita dal Dipartimento di salute mentale di Catania e ha avuto due Tso.