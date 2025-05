Misterbianco, Maria Rosa torna a casa. Lunedì i funerali della bimba morta a soli sette mesi

La tragedia

Ieri si è svolta all’Istituto di Medicina Legale l’autopsia sul corpicino della piccola lanciata dal terzo piano dalla madre, che resta in carcere: l'arresto è stato convalidato questa mattina

Maria Rosa sta tornando a casa. L’ultimo viaggio verso il palazzo di via Marchese a Misterbianco dove la sua mamma l’ha lanciata. Gettata come una bambola dal terzo piano davanti agli occhi innocenti del fratellino di sette anni. Il figlio più grande ha cercato di fermare la madre, che soffriva di una grave depressione post partum.

I funerali della piccola Maria Rosa saranno lunedì alle 16 nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Ieri si è svolta all’Istituto di Medicina Legale l’autopsia sul corpicino della bimba di sette mesi, eseguita dalla professoressa Monica Salerno, ordinaria di Medicina Legale a Unict.