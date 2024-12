Misterioso agguato a Paternò: gambizzato in pieno centro un uomo di 55 anni

Catania

Tutte le piste sono battute dalle forze dell'ordine e l'autore degli spari potrebbe avere le ore contate

Agguato ieri sera a Paternò. Un uomo di mezza età, circa 55 anni, paternese, sarebbe stato colpito ad una gamba da un colpo di arma da fuoco da parte di un individuo, subito fuggito. Le sue condizioni non sembrano gravi e l’uomo non è in pericolo di vita. A soccorrerlo un passante che ha visto la vittima sanguinante e zoppicante pare nella centralissima piazza Santa Barbara. Secondo le prime informazione pare che il passante lo ha caricato sul suo mezzo per portarlo subito al pronto soccorso dell’ospedale cittadino “SS.Salvatore”, dove poco dopo sono arrivati anche i carabinieri della locale Compagnia per avviare le indagini. Poche e frammentarie le notizie al momento diffuse. Tutto sarebbe accaduto poco dopo le 20, forse nella stessa piazza Santa Barbara (il luogo dell’agguato non è confermato), a quell’ora già deserta, anche a causa del calo brusco delle temperature.

Secondo le prime informazioni, il passante avrebbe visto solo l’uomo sanguinante, mentre qualcuno aveva già fatto scattare l’allarme, con l’arrivo sul posto di un’ambulanza del 118 che, però, non ha trovato nessuno; il ferito era già stato portato via. In ospedale un via vai di parenti ed amici della vittima, tutti increduli per quanto accaduto.