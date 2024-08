Molestie sessuali su una collega, cardiochirurgo dirigente a Palermo radiato in Inghilterra

Il caso

Fabrizio De Rita, 43 anni, è bresciano ed è considerato un medico salvavita per tanti bambini

Il cardiochirurgo pediatrico bresciano Fabrizio De Rita, 43 anni, attualmente dirigente a contratto libero-professionale dell’azienda ospedaliera Arnas Civico di Palermo, con decine e decine di operazioni salvavita su bambini, «è stato radiato per aver molestato sessualmente una collega», mentre lavorava come consulente al “Freeman Hospital” di Newcastle, in Inghilterra.

Lo riporta oggi la stampa inglese. De Rita «è stato ritenuto colpevole di grave cattiva condotta professionale, molestie sessuali a una collega e abuso di posizione di anzianità dal panel del “Medical Practitioners Tribunal Service”. La presidente Debi Gould ha affermato che la sua «mancanza di rispetto della dignità di un altro collega» equivaleva a “molestie sessuali”, così scrive l’edizione on line del Daily Mail. Le accuse riguardano un periodo compreso tra maggio 2022 e gennaio 2023.

De Rita, secondo i giornali inglesi che hanno raccontato oggi la storia trasmessa anche dalla Bbc – ha lavorato nell’ospedale inglese per oltre 10 anni ed è stato sospeso dal «Newcastle Hospitals Nhs Trust» il giorno dopo che è stata presentata una denuncia. La decisione del comitato non impedisce a De Rita di lavorare fuori dal Regno Unito sebbene l’ente di regolamentazione medica internazionale sarà informata del provvedimento inglese.Il comitato ha deciso che la radiazione era «l’unica sanzione necessaria, appropriata e proporzionata che poteva imporre data la gravità della cattiva condotta» ed era «elevato il rischio di recidiva che rimaneva», come riporta l’edizione on line del Daily Mail. De Rita, inoltre, «ricopriva un ruolo più elevato, avrebbe dovuto dare il buon esempio, era un medico esperto e di lunga data». Il Daily mail scrive, inoltre, che «dopo che De Rita è stato radiato, un portavoce del ‘Newcastle Hospitals Nhs Trust’ha affermato: ‘Tutto il nostro personale ha il diritto di sentirsi al sicuro e supportato sul lavoro e abbiamo un approccio di tolleranza zero verso qualsiasi comportamento sessuale indesiderato, inappropriato o dannoso nei confronti del personale. Come firmatari della carta organizzativa sulla sicurezza sessuale nell’assistenza sanitaria dell’Nhs England, ci siamo impegnati a prendere misure appropriate in tutti i casi, indipendentemente dall’anzianità o dal ruolo dell’autore».