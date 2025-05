Monreale, il fantasma “sporcaccione”

Il caso

Filmato e multato, la dura condanna dell'amministrazione comunale

Si è travestito da fantasma per tentare di eludere i controlli e gettare la spazzatura in modo illegale, ignorando i turni previsti per la raccolta differenziata. Tuttavia, il suo “travestimento” non è bastato a evitare la multa.

La polizia municipale di Monreale è infatti riuscita a identificarlo grazie ai sistemi di videosorveglianza installati in città, che hanno consentito di seguirlo fin dal momento in cui ha abbandonato i rifiuti fino al suo arrivo a casa.

La reazione del Comune

L’episodio, emblematico di un fenomeno di inciviltà purtroppo ancora diffuso, ha suscitato la dura reazione dell’Amministrazione comunale.

«Continuiamo a riscontrare atti di inciviltà inaccettabili – ha dichiarato l’assessore Giulio Mannino – Nonostante i nostri sforzi per mantenere pulita la città ed educare alla corretta gestione dei rifiuti, c’è ancora chi ignora le regole, danneggiando l’ambiente e la nostra comunità. Il Comune di Monreale non intende abbassare la guardia».