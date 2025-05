Morso al pollice della mano da una vipera all’Elba: turista siciliano in gravi condizioni

l'incidente

Ha 33 anni ed è stato portato in ospedale con l'elisoccorso

Un turista è stato morso da una vipera durante una passeggiata all’isola d’Elba. E’ accaduto in un sentiero sopra a Pomonte, nel comune di Marciana Marina, nella zona di via del Passatoio. Il ferito è un uomo di 33 anni, originario della Sicilia, che è stato morso al pollice di una mano. Il turista è stato portato con l’elisoccoorso Pegaso 2 all’ospedale di Grosseto in codice Rosso.

