Morta a sedici anni per le ustioni provocate dall’esplosione del motore del barcone: nuovo dramma dell’immigrazione

la storia

La ragazza era ricoverata al Civico di Palermo

Per mesi per i medici è stata una paziente senza nome. Sola, senza famiglia, è rimasta ricoverata all’ospedale Civico palermitano per le gravissime bruciature provocate dall’esplosione del motore del barcone su cui, a forza, in Libia, era stata fatta salire insieme ad altre quattro ragazze.

Qualche giorno fa la, madre è stata rintracciata e ha potuto riabbracciare la 16enne. Per poco tempo madre e figlia si sono ritrovate e sono state insieme: la ragazzina è morta ieri in ospedale. Al centro Grandi ustioni, dove era stata trasferita d’urgenza dopo l’arrivo a Lampedusa, i sanitari hanno combattuto per salvarla. E insieme ai funzionari del sistema di accoglienza e integrazione del Comune sono riusciti a ritrovare la madre e a farla venire in Italia, sperando che la sua presenza potesse aiutare la paziente ad affrontare e superare le operazioni che l’aspettavano. Negli ultimi giorni la giovane eritrea sembrava stare meglio, ieri, però, le sue condizioni sono precipitate ed è morta.

Solo nelle ultime settimane, nei pochi momenti in cui era cosciente e poteva parlare, i volontari del Comune sono riusciti a ricostruirne la storia: era stata rapita nel suo villaggio insieme alla cugina poi morta nel deserto, tenuta prigioniera in Libia, torturata e picchiata. Poi costretta a imbarcarsi per la Sicilia. Ma durante il viaggio c’era stata una esplosione. La 16enne si era ustionata e le sue compagne di viaggio erano morte.