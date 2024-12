Morta in corsia dopo 8 giorni in barella, il sindacato dei medici ospedalieri: «Non è un caso isolato»

MALASANITÀ

La Cimo: «Nei pronto soccorso di tuta la Sicilia è quasi la regola, file di lettighe con pazienti in attesa di un posto letto»

«A prescindere dalle cause di morte (ancora da accertare) e dalle condizioni di salute precedenti della paziente, è ovviamente un fatto triste e increscioso ma non è un caso isolato, non rappresenta l’eccezionalità bensì quasi sempre la regola perché se andiamo in giro per i vari Pronto Soccorso della Sicilia troveremo la stessa identica situazione: una lunga fila di barelle in attesa di un posto letto che non c’è e pazienti e familiari dei pazienti giustamente avviliti che sbraitano (ingiustamente) contro medici e infermieri che non sanno a che santo votarsi, affannati alla continua ricerca di un posto letto libero». Così in una nota il segretario regionale della Confederazione Italiana Medici Ospedalieri (Cimo) Giuseppe Bonsignore in merito alla notizia di una paziente deceduta all’ospedale Ingrassia dopo avere atteso per otto giorni su una barella del Pronto Soccorso.

«La figlia della paziente venuta a mancare all’affetto dei suoi cari ha denunciato l’accaduto in cerca di una giustizia postuma che tuttavia non le restituirà l’affetto perduto – aggiunge Bonsignore – e purtroppo non servirà nemmeno ad evitare il ripetersi di situazioni analoghe. Sono state disposte anche delle ispezioni da parte dell’Assessorato regionale della Salute per fare luce su quanto accaduto e l’assessora Giovanna Volo ha dichiarato che “fatti come questo addolorano e allarmano”».