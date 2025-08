Morta in piscina, gli ultimi frame della vita di Simona nelle stories di Instagram

Bagheria

E' ancora ignota la dinamica della morte della giovane pallavolista trovata in acqua senza vita nel corso di una doppia festa di laurea

Sono fissate nelle storie dei social gli ultimi momenti della vita di Simona Cinà, la ragazza morta durante un party per la doppia festa di laurea di due amici, in una villa a Bagheria in viale Sant’Isidoro. La giornata era iniziata con un allenamento di pallavolo nel campo di beach volley, poi il viaggio da Capaci a Bagheria. Una sosta per fare rifornimento insieme ad altri amici e le immagini della festa che si è trasformata in tragedia. I carabinieri hanno sentito i partecipanti per cercare di ricostruire cosa sia accaduto. Sono ancora tanti gli aspetti da chiarire, così come rivendica la famiglia per voce del legale Gabriele Giambrone che chiede l’autopsia sulla salma in tempi rapidi per capire l’effettiva causa del decesso della giovane.

