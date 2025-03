Morte braccianti adraniti, un avvocato testimone dell’impatto: lo scoppio di una ruota del camion tra le cause

Tragedie

Nell'incidente hanno perso la vita tre operai, uno dei quali di 18 anni e al lavoro per la Innocenzo De Luca e C. Srl, da appena una settimana

Non si placa ad Adrano, il paese di cui le vittime erano originarie, il dolore per la morte dei tre braccianti agricoli avvenuta lunedì scorso sulla Statale 194 in territorio di Carlentini. I tre rientravano, insieme ad altri sei colleghi, da una giornata di raccolta delle arance a Francofonte, ma lo scontro tra il minivan su cui viaggiavano e un camion cassonato, non ha lasciato loro scampo.

Rispetto alla ricostruzione dell’incidente, ci sarebbe un testimone, un avvocato che avrebbe assistito al terribile impatto. Uno scontro frontale, determinato pare dallo scoppio di uno dei pneumatici del camion, con il conducente, un uomo di Francofonte, che avrebbe perso il controllo del mezzo, tanto da invadere la corsia opposta e scontrarsi contro il mezzo sul quale viaggiavano le vittime. Un impatto devastante che ha determinato la morte di Rosario Lucchese, 18 anni, al lavoro per la Innocenzo De Luca e C. Srl, da appena una settimana, deceduto durante il trasporto in ospedale, di Salvatore Lanza, 54 anni e Salvatore Pellegriti, 56 anni, morti sul colpo. Feriti gli altri 6 occupanti del mezzo e il conducente del camion, portati negli ospedali di Catania, Caltagirone e Lentini. Il conducente del camion è tra i 4 feriti più gravi. Il testimone, un legale del foro di Siracusa che era dietro il furgone, avrebbe raccontato ogni cosa ai carabinieri a cui sono state affidate le indagini. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e ha disposto il sequestro di quel che resta dei due mezzi coinvolti nell’impatto.