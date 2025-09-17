Morte del boss, eseguita l’autopsia: oggi la salma rientra a Catania

MAFIA

Potrebbe arrivare il divieto di funerali pubblici.

Già, ieri sera, la salma di Giuseppe Salvo ‘u carruzzeri’ era sul carro funebre in viaggio per Catania. Il capomafia è deceduto lo scorso 8 settembre in ospedale, dopo che le sue condizioni di salute sono precipitate.

La frattura al femore e la setticemia

Il boss dei Cappello, in regime di 41 bis nel carcere milanese di Opera, pare sia caduto rompendosi il femore. Da quella frattura si sarebbero scatenate delle infezioni e poi la setticemia letale. Ieri mattina alle otto sul corpo del detenuto è stata eseguita l’autopsia da parte del medico legale nominato dalla procura di Milano, che ha aperto un fascicolo “per atti relativi” (senza notizia di reato). Una volta terminato l’esame autoptico, il pm ha dato il nullaosta per la restituzione della salma ai familiari che hanno organizzato il trasporto fino in Sicilia. «No comment», afferma al telefono l’avvocato Giorgio Antoci, legale dei figli, Giampiero e Massimiliano Salvo.

I funerali