Morte di Baudo, Katia Ricciarelli: «Il nostro è stato vero amore, l’ultima volta ci siamo abbracciati»

il racconto

Il ricordo della cantante che è stata la moglie del presentatore

«Sono molto scossa da questa notizia, non ci vedevamo più ma non si possono dimenticare 18 anni insieme. Non credevo fosse vero visto che tante volte sono girate voci false sulla sua morte. Indipendentemente da quello che c’è stato fra noi e come è andata a finire, noi ci siamo sposati per amore. E io ho sempre detto che Pippo era stato il numero 1 è una persona straordinaria dal punto di vista professionale» lo ha detto Katia Ricciarelli all’Adnkronos commentando la morte dell’ex marito Pippo Baudo.