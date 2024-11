Morte di Larimar, il procuratore dei minori di Caltanissetta: «Fare chiarezza». E convoca una conferenza stampa

IL CASO DI PIAZZA ARMERINA

Rocco Cosentino: «Occorre tutelare l'interesse pubblico a una corretta informazione»

«Occorre fare chiarezza su alcuni aspetti di cui è stata data ampia diffusione sui mass media, che hanno ingenerato pubblico clamore, dovuto essenzialmente alla rivelazione di alcune “presunte novità” sullo sviluppo delle indagini; la circostanza poi che siano state ricondotte a non meglio specificate “fonti investigative”, invero del tutto inspiegabilmente, ha contribuito a darne un’apparenza di veridicità». Lo scrive in una nota il Procuratore dei minori di Caltanissetta Rocco Cosentino che per domani mattina ha indetto una conferenza stampa.