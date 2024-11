Morte di Larimar, la famiglia punta l’indice contro la scuola: «Se ci avessero chiamati…»

Piazza Armerina

La 15enne è stata trovata impiccata ad un albero nel giardino di casa. C'è un'inchiesta per capire esattamente cosa sia accaduto

«Nessuno dalla scuola è mai venuto a trovarci per esprimerci solidarietà o cordoglio. Nè i compagni, né gli insegnanti o la dirigente scolastica». Lo dice la sorella di Larimar Annaloro, la 15enne trovata impiccata a un albero del giardino di casa, martedì scorso, a Piazza Armerina (En). «In compenso tanti cittadini, compresi sindaco e giunta, sono venuti a piangere con noi», aggiunge.

Alle critiche, la preside del liceo frequentato dalla giovane risponde: «non li ho chiamati perchè non avevo il numero e non sapevo come rintracciarli». La dirigente scolastica getta acqua sul fuoco anche sulla lite che sarebbe scoppiata tra la giovane e una coetanea, a scuola, la mattina del suicidio. Le due avrebbero discusso violentemente per un ragazzo e la 15enne sarebbe poi stata insultata da un gruppo di studenti che avrebbero alluso a sue foto intime che circolavano in chat. «Era solo un diverbio – ha commentato la preside -. Così mi hanno detto i docenti».