Morti sul lavoro a Catania, De Caudo (Cgil): «Non sono una fatalità»

Il commento

Il sindacalista interviene dopo il decesso questa mattina a Riposto dell'operaio Salvatore Sorbello

«Oggi piangiamo la morte di Salvatore Sorbello, un lavoratore metalmeccanico di 53 anni originario di Santa Venerina, che ha perso la vita a Riposto mentre operava sul tetto di un capannone. Ancora una volta siamo costretti a denunciare una tragedia che non può essere considerata una fatalità. Le morti sul lavoro non sono il prezzo inevitabile dello sviluppo: sono il segno di un sistema che non investe abbastanza in sicurezza, formazione e controlli». Così Carmelo De Caudo, segretario della Cgil di Catania sull’incidente mortale sul lavoro nella provincia etnea.