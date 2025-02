Morto carbonizzato, lutto cittadino a Caltabellotta in onore di Salvatore Benfari

Nell'Agrigentino

L'uomo è rimasto intrappolato nell'abitazione di via Cappuccini dove aveva appena tratto in salvo le due figlie e l'anziana madre. Ancora ignote le cause del rogo

«In un piccolo paese come il nostro la cittadinanza è come se fosse una grande famiglia, e tutti noi in questo momento siamo costernati. Per il giorno dei funerali proclamerò il lutto cittadino». Lo dice Biagio Marciante, sindaco di Caltabellotta (Agrigento), comune dove ieri pomeriggio è morto, nell’incendio dell’abitazione di via dei Cappuccini, l’operaio Salvatore Benfari, 47 anni, avvolto dalle fiamme che si erano propagate nell’appartamento, poco dopo aver tratto in salvo le figlie e la madre.