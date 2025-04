Morto dopo rissa in strada a Partinico, un video sconfessa la famiglia della vittima

Nel Palermitano

Secondo il giudice non è possibile accertare il nesso causale tra il decesso e la lite, non essendo note neppure ai familiari eventuali patologie pregresse

C’è un video alla base della decisione del gip di Palermo Marco Petrigni di concedere i domiciliari ai fratelli Antonino e Leonardo Failla nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del fruttivendolo Gioacchino Vaccaro, deceduto in ospedale a Partinico dopo la rissa in strada per un sorpasso tra due auto.

Il reato da omicidio preterintenzionale è stato riqualificato in rissa aggravata. «I filmati – scrive il gip – confermano la versione resa dai due indagati, quanto meno fino agli instanti immediatamente iniziali della colluttazione. Le immagini sconfessano parzialmente la versione resa dalla moglie della vittima. I componenti della famiglia Vaccaro sono scesi assai impetuosamente, all’unisono, verso il lato guida della vettura condotta da Antonino Failla e bloccando con forza l’apertura dello sportello dell’auto. La vittima piuttosto che essere intimorita e fuggire da un’aggressione risulta aver ingaggiato lo scontro con la parte avversa».