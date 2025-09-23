Morto il 17enne che era rimasto ferito in un incidente col monopattino

Caltanissetta

Il giovane era arrivato in condizioni gravissime all’ospedale Sant'Elia

E’ morto oggi pomeriggio a Caltanissetta Michele Domenico Trentuno, 17 anni, che lo scorso 11 settembre era rimasto vittima di un incidente col monopattino in viale Regina Margherita a Caltanissetta. Il ragazzo, che era arrivato in condizioni gravissime all’ospedale Sant’Elia, era stato operato dai neurochirurghi. Dopo l’intervento era stato trasferito nel reparto di Rianimazione. Il ragazzo a ottobre avrebbe compiuto 18 anni.

