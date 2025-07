Morto il sub catanese che era stato colpito per errore dalla fiocina sparata da un collega

la tragedia

L'incidente si era verificato in una zona vicina al fiume Simeto. Carlo Inserra è rimasto ricoverato per una settimana al San Marco

Non ce l’ha fatta. Carlo Inserra è morto. Ha lottato per una settimana il pescatore subacqueo che era stato colpito da una fiocinata fatale durante un’immersione nei fondali marini vicino alla foce del fiume Simeto. Precisamente in una zona dove ci sono i resti di un relitto. Il sub che era con lui, ha sparato con il fucile mirando a un pesce ma invece ha colpito il compagno alla testa. Da lì è cominciata la corsa disperata in ospedale. Tra navigazione e ambulanza, sono giunti all’ospedale San Marco dove il 60enne è arrivato in condizioni disperate. In questi giorni la polizia ha svolto delle indagini anche per ricostruire la dinamica: con il supporto della capitaneria è stato perlustrato il fondale alla ricerca dell’arpione.