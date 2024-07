Morto per morso di ragno violino, i funerali del carabiniere Aiello nel Palermitano

Fatalità

Le esequie si terranno il 15 luglio nella chiesa alle 10 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie alla presenza dei rappresentanti dell’arma e di tanti colleghi

Saranno celebrati domani a Isola delle Femmine (Palermo) i funerali di Franco Aiello il carabiniere di 52 anni morto dopo essere stato morso da un ragno violino. Le esequie si terranno nella chiesa alle 10 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie alla presenza dei rappresentanti dell’arma e di tanti colleghi che hanno manifestato tanto dolore per una morte così assurda. «Non si può morire così a 52 anni – dice un collega che conosceva bene la vittima -. Era un uomo leale, per bene e amato da tantissimi. Davvero una tragedia per la famiglia e i tanti amici che apprezzavano il suo profondo altruismo».

