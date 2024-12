Moto contro un autocarro e poi fuori strada a Licata: morto un 45enne

Incidente

Il centauro stava percorrendo via Torregrossa

Incidente stradale mortale a Licata. In via Torregrossa ha perso la vita Vincenzo Lo Vullo, 45 anni, di Licata.

L’uomo era in sella alla sua moto quando, forse in fase di sorpasso, è finito prima contro la parte anteriore sinistra di un autocarro che stava per svoltare a sinistra, e poi sarebbe andato fuori strada finendo tra alcuni alberi, dopo un volo di alcuni metri. Il 45enne, che tra l’altro aveva acquistato la motocicletta da poco tempo, è deceduto sul colpo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo invano, e i poliziotti del locale Commissariato che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

