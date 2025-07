Moto contro un’auto a Aci Castello: c’è un morto, dinamica ancora da chiarire

l'incidente

L'uomo è stato trasportato d'urgenza al Cannizzaro dove però è giunto cadavere

Un motociclista di 45 anni, Carmelo Trovato residente ad Aci Castello è morto in un incidente stradale che si è verificato nel centro balneare intorno alle 7,30. Per cause ancora in corso di accertamento la sua moto è finita contro un’auto. Secondo alcune testimonianze il motociclista sarebbe finito contro un’auto che stava facendo inversione a U nei pressi di un noto lido. Subito sono stati allertati i soccorsi ma quando sul è arrivata l’ambulanza il centauro era già in arresto cardiaco. Portato al Cannizzaro è purtroppo deceduto.

Carmelo Trovato

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA