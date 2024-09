Tre moto di grossa cilindrata che scorrazzano nel cuore della notte in piazza Europa con in sella sei uomini senza casco, un inseguimento con tanto di incidente stradale e momenti assai concitati con l’intervento di amici e parenti dei centauri feriti.

Come anticipato dal nostro quotidiano in edicola, è stata una notte movimentata quella che ha visto protagonisti i sei giovani – di cui due finiti in arresto – alcuni loro familiari e gli agenti delle Volanti impegnati in un servizio notturno di controllo del territorio.

È da poco passata l’una e 30 di notte, i tre grossi motocicli che sfrecciano e che non si fermano all’alt della polizia e gli agenti che li tampinano lungo il viale Africa, fino a piazza Galatea. Ma durante una manovra azzardata una delle moto sbatte contro la Volante e i due cadono a terra, si feriscono e gli altri quattro si dileguano.

Nell’attesa che arrivino i sanitari del 118 però in piazza si forma un capannello di gente: sono amici e parenti dei due feriti che iniziano a inveire contro i poliziotti, li strattonano, li insultano e li minacciano sia verbalmente che fisicamente.

Gli agenti, solo dopo avere chiamato i rinforzi, riescono finalmente a riportare la calma.

I due feriti vengono soccorsi e trasportati al Pronto Soccorso del Policlinico di via Santa Sofia dove a ricevere le cure dei sanitari sono anche i poliziotti feriti durante l’incidente.