Motociclista 25enne perde la vita nel Trapanese dopo essere uscito fuori strada

Incidente

Un giovane motociclista ha perso la vita ieri sera in un incidente autonomo avvenuto a Partanna, nel Trapanese. Calogero Ingoglia, 25 anni, era alla guida della sua moto, con un amico seduto dietro, quando per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, in via Castelvetrano, ed è uscito fuori strada. Per il giovane non c’è stato nulla da fare mentre l’amico, rimasto ferito pare gravemente, è stato trasportato in ospedale a Palermo.