Motociclista 53enne di Carlentini cade sull’autostrada Siracusa-Catania e muore

L'INCIDENTE

L'uomo ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento

Ancora sangue sulle strade siciliane. Un motocilista 53enne di Carlentini, Paolo Carlentini, ha perso al vita questa mattina in un incidente autonomo sull’autostrada Catania-Siracusa, mentre rientrava a casa dopo un turno di lavoro al porto di Catania.

L’incidente si è verificato intorno alle 10.30 in direzione Siracusa. L’uomo per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale – intervenuta per i rilievi – ha perso il controllo della moto che stata conducendo ed è volato sull’asfalto. Il motociclista quasi certamente stava viaggiando a velocità sostenuta. L’impatto con la strada è stato così violento che l’uomo è morto sul colpo.

Sono infatti risultati vani i tentativi di rianimazione del personale sanitario giunto sul posto con un elisoccorso e con una autombulanza.