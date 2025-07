Motociclista muore investito da un furgone a Patti (Messina)

L'incidente

La vittima è Andrea Trimarchi, 50enne imprenditore nel settore nautico

Un motociclista di 50 anni, Andrea Trimarchi, imprenditore nel settore nautico, molto conosciuto a Patti (Messina), mentre guidava la sua Morini X-Cape 650, è stato investito da un furgone ed è morto nei pressi dell’incrocio con la strada a scorrimento veloce Patti-San Piero Patti. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi. I sanitari del 118 del locale ospedale “Barone Romeo” hanno tentato a lungo di rianimare Trimarchi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Indaga la Polizia di Stato del commissariato di Patti. La notizia della morte dell’imprenditore ha suscitato dolore e sgomento in tutta la comunità.

