Motociclista perde il controllo del mezzo sull’A19 e cade: rischia l’amputazione di un braccio

INICIDENTE

Il sinistro nella zona di Termini Imerese. I sanitari del 118 hanno intubato la vittima e l'hanno trasportata in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo

Incidente stradale autonomo sull’autostrada Palermo Catania nella zona di Termini Imerese in direzione del capoluogo siciliano. Un motociclista di 57 anni nello scontro ha rischiato di perdere un braccio. I sanitari del 118 l’ho hanno intubato e lo hanno trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico per sottoporlo a un intervento chirurgico. La prognosi è riservata.

Si sono formate lunghe code sulla A19. La carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19 “Palermo-Catania” è provvisoriamente chiusa al traffico, in corrispondenza del territorio comunale di Termini Imerese, in provincia di Palermo.

Per consentire le operazioni di recupero del mezzo e del ripristino delle condizioni di sicurezza, il traffico è deviato verso l’uscita obbligatoria dell’agglomerato industriale al km 36,900,per poi proseguire lungo la SS113 in direzione Trapani e riprendere l’A19 allo svincolo di Termini Imerese (km 25,700).