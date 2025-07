Motopesca si incaglia tra frangiflutti nel Ragusano: divieto di navigazione e balneazione in zona

Guardia costiera

E' accaduto in località Bruca, nel Comune di Scicli. La rimozione dell'imbarcazione sarà effettuata dal proprietario della stessa

Un motopesca della marineria del porto di Scoglitti, durante la navigazione lungo il tratto di costa antistante la località Bruca, nel Comune di Scicli, si è incagliato nei frangiflutti presenti in quel trattolitoraneo. La Guardia Costiera di Pozzallo è prontamente intervenuta sul posto, sia da terra con una pattuglia automunita, sia via mare mediante l’impiego di motovedette. Gli accertamenti effettuati dal personale intervenuto hanno rilevato che l’unità da pesca ha riportato ingenti danni strutturali allo scafo, fortunatamente senza conseguenze per l’equipaggio. Non si registrano, al momento, sversamenti di carburante né forme di inquinamento marino.