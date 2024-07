Motopesca trapanese imbarca acqua per il mare forte: salvati i due marinai

Soccorsi

Un piccolo motopesca della flotta di Marinella di Selinunte (Trapani), il «La Franca», è andato improvvisamente in avaria mentre batteva la costa al largo del litorale di Arenalla-Capo San Marco di Sciacca (Agrigento). Il natante avrebbe improvvisamente imbarcato acqua, costringendo i due pescatori a bordo ad abbandonare la barca.I marinai sono stati tratti in salvo e portati sulla terraferma da un paio di soccorritori: un turista tedesco e un bagnante saccense mentre, stando a quanto si apprende, dal natante fuoriuscirebbe un copioso quantitativo di carburante, che rischia evidentemente di trasformare l’episodio in un’emergenza ambientale. Sulla terraferma sono giunte alcune ambulanze e i vigili del fuoco. La Guardia costiera di Sciacca sta monitorando la situazione.