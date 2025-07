Movida violenta nel Palermitano: chiusi due locali

Questura

I provvedimenti sono stati notificati dagli agenti di polizia e dai carabinieri

Due locali sono stati chiusi dal questore di Palermo Maurizio Calvino dopo che si sono verificate risse nei pressi degli esercizi pubblici. I provvedimenti sono stati notificati dagli agenti di polizia e dai carabinieri. Il primo in un bar di Contessa Entellina nel Corleonese, che è stato chiuso per sette giorni dopo cinque risse che hanno messo a rischio la sicurezza dei clienti. Il secondo provvedimento sempre di chiusura per sette giorni è stato emesso in una discoteca di Cinisi dopo i tafferugli che si sono verificati lo scorso 29 giugno quando un centinaio di giovani, senza biglietto, avrebbero tentato di oltrepassare uno dei varchi di accesso alla discoteca, aggredendo il personale di sicurezza e lanciando sassi e bottiglie contro il cancello esterno e del botteghino.

