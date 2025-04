Multe e punti della patente decurtati ad automobilisti e motociclisti indisciplinati a Catania

Controlli

Gli agenti hanno anche accertato 13 casi di guida senza casco, con la relativa applicazione del fermo amministrativo

Sono stati 250 i punti patente decurtati ad automobilisti e motociclisti durante le festività pasquali dalla polizia a Catania, che ha rilevato 55 infrazioni gravi con la conseguente contestazione delle relative sanzioni amministrative. Quasi 800 le persone, di cui 160 con precedenti penali, identificate e 350 i veicoli controllati in città. Gli agenti hanno accertato 13 casi di guida senza casco, con la relativa applicazione del fermo amministrativo, 14 per mancanza di assicurazione per la responsabilità civile con la contestuale applicazione del sequestro del mezzo, sette per mancanza della revisione periodica, 10 per il mancato uso della cintura di sicurezza e il resto per utilizzo del cellulare alla guida.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA