Multe, patenti ritirate, parcheggiatori abusivi denunciati: i controlli interforze nella movida etnea del weekend

IL BILANCIO

Sanzionati anche i titolari di 4 attività che avevano occupato abusivamente il suolo pubblico

Anche in questo fine settimana, come di consueto, un articolato servizio di controllo interforze è stato attuato a Catania per garantire il sereno svolgimento della movida nel centro storico e, in particolare, nelle zone maggiormente frequentate da cittadini e turisti, nei pressi di locali ed attività di ritrovo.

La Questura ha dispiegato un articolato dispositivo in zona centro, coordinato da un Ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, che si è avvalso di pattuglie della Polizia di Stato, del X Reparto Mobile, equipaggi della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Esercito Italiano impiegati nell’operazione “Strade Sicure”, oltre che del supporto operativo della Polizia Scientifica.

Con queste finalità, sono stati realizzati presidi e posti controllo in piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro e via Etnea.

Complessivamente, nel corso della sera e della notte, sono state identificate dalle pattuglie poste a disposizione della sala operativa della Questura 240 persone, di cui 51 con precedenti penali, e sono stati controllati 110 veicoli, tra auto e moto.

Le pattuglie a piedi hanno presidiato le aree pedonali del centro al fine di evitare l’accesso di mezzi a due ruote, garantendo la sicurezza dei pedoni e dei clienti delle attività commerciali, e hanno effettuato diversi controlli di gruppetti di giovani anche con la finalità di prevenire e contrastare il fenomeno dell’uso di droghe e dell’abuso di sostanze alcoliche. Al riguardo, in una viuzza che permette l’accesso a piazza Bellini, un 32enne catanese è stato trovato in possesso di due sigarette artigianali contenenti marjuana per un peso complessivo di 8.5 grammi e per questo motivo si è proceduto nei suoi confronti alla segnalazione amministrativa in Prefettura come “assuntore”. Analoga segnalazione è stata effettuata nei confronti di un catanese di 44 anni, che fermato da una pattuglia nei pressi di via Sangiuliano è stato trovato in possesso di una dose di cocaina.

Inoltre, sono stati predisposti mirati posti di controllo per verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada, elevando 4 verbali nei confronti di altrettanti automobilisti che avevano parcheggiato le loro autovetture nei pressi di Piazza Stesicoro in divieto di sosta, noncuranti dei segnali stradali, rendendo peraltro difficoltosa la circolazione stradale e l’eventuale passaggio di mezzi di soccorso, 4 verbali nei confronti di conducenti di motocicli che circolavano senza casco protettivo, con conseguente fermo amministrativo del mezzo, e ulteriori 5 verbali per mancanza della copertura assicurativa con conseguente sequestro amministrativo delle autovetture.

Inoltre, un 21enne catanese, cui era stato intimato l’alt da parte di una volante impegnata in un posto di controllo in Corso Sicilia, ha tentato di fuggire, ma è stato inseguito e raggiunto dai poliziotti, che hanno proceduto nei suoi confronti ad elevare un verbale per l’inottemperanza all’ordine con decurtazione di 3 punti dalla patente e a denunciarlo in quanto la vettura da lui guidata è risultata essere oggetto di appropriazione indebita.

Particolare attenzione è stata rivolta, come sempre, al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Ne sono stati sanzionati 8, tutti già noti alla Polizia perché recidivi, trovati tra piazza Borsellino, via Dusmet, via Cristoforo Colombo e Corso Sicilia. Nei loro confronti, oltre alla redazione del verbale al sequestro delle somme illecitamente guadagnate, per un ammontare di 134 euro, si è proceduto all’adozione dell’ordine di allontanamento. Cinque di essi sono stati denunciati anche perché inottemperanti ad un precedente ordine di allontanamento dalla medesima zona rossa in cui sono stati fermati.

Infine, il dispositivo interforze coordinato dalla Polizia di Stato ha proceduto al controllo di 4 attività commerciali di vendita di alimenti e bevande, 2 ubicate in via Vittorio Emanuele e 2 nei pressi di Corso Sicilia. Tutti e 4 i titolari sono stati sanzionati per aver occupato abusivamente il suolo pubblico e per la violazione degli obblighi di pubblicità degli alimenti, per un ammontare complessivo di circa 2000 euro.

L’Arma

Analoghi controlli sono stati svolti dall’Arma dei Carabinieri, che ha impiegato equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania. È stato messo in campo un dispositivo composto da pattuglie dinamiche, militari a piedi e carabinieri con etilometro e drug-test, impegnati in posti di controllo lungo le vie a maggiore affluenza nel centro storico e, in particolare, a piazza Federico di Svevia, piazza Currò, Largo Rosolino Pilo e zone limitrofe, dove i militari dell’Arma sono stati impegnati in un’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, tra cui lo smercio e la diffusione di droga tra i giovani e i reati predatori, nonché alla guida in stato di alterazione e a quelle condotte irrispettose del decoro urbano, come la sosta selvaggia nei pressi dei siti storici o in quelli di maggiore aggregazione.

In totale, sono state controllate 151 persone, delle quali 3 sono state denunciate in stato di libertà, e 67 veicoli, di cui 14 sono stati sottoposti a sequestro/fermo amministrativo.

Sono stati elevate 34 contestazioni, per un importo complessivo di circa 31.000 euro e la decurtazione di 81 punti patente.

In particolare, in zona piazza Alcalà, un 52enne ed un 33enne catanesi sono stati deferiti per inosservanza del Daspo Urbano, poiché risorpresi a farei parcheggiatori abusivi nonostante un “divieto di accesso alle aree urbane” pendente a loro carico. Il 33enne, inoltre, dopo la perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un manganello telescopico; per tale ragione nei suoi confronti è scattata anche la denuncia a piede libero per porto di oggetti atti ad offendere.

Nella maglia dei controlli è finito poi un guidatore 37enne giarrese, denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;l’uomo, risultato positivo al “drug-test”, si è rifiutato di sottoporsi alle analisi presso una struttura ospedaliera.