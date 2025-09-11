Muore in carcere il boss Pippo Salvo ‘u carruzzeri: disposta l’autopsia

Mafia

L'ergastolano aveva 76 anni. Fu uno dei massimi vertici del clan Cappello di Catania.

È morto il boss catanese Giuseppe Salvo, meglio conosciuto come Pippo ‘u carruzzeri. Aveva 76 anni. Era un uomo di vertice della mafia catanese: ha trascorso (quasi) tutta la vita dietro le sbarre. Stava infatti scontando l’ergastolo per omicidi e mafia nel carcere di Opera a Milano. Il decesso risale allo scorso lunedì (8 settembre). Le sue condizioni di salute già abbastanza critiche sarebbero precipitate. Salvo è stato trasferito in ospedale e poi è deceduto. La procura di Milano ha disposto l’autopsia. Una volta eseguita la salma sarà trasportata a Catania per i funerali.

Giuseppe Salvo è figlio del quartiere San Cristoforo di Catania: è nato il 18 marzo 1949. Aveva un’autocarrozzeria: da qui il nomignolo ereditato anche dai figli. Negli anni ’70 ha aderito al consorzio criminale che si contrappone alla famiglia catanese di Cosa Nostra che era guidata, grazie a un golpe mafioso, da Nitto Santapaola. Fu uno degli esponenti di punta del clan Savasta, che faceva riferimento ad Antonino Puglisi. Ma all’interno della cosca ci fu una faida: Pippo Salvo, infatti, fu bersaglio di due agguati, da cui è uscito indenne. Due nel 1984.