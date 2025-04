Muore in ospedale il motociclista coinvolto nell’incidente sull’autostrada Palermo-Mazara

IL LUTTO

La vittima si chiama Giovanbattista Ventimiglia, 34 anni. Lavorava a Fincantieri, lascia la moglie e due figli piccoli

È morto in ospedale il motociclista coinvolto nell’incidente di oggi sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. La vittima si chiama Giovanbattista Ventimiglia, 34 anni, e lavorava a Fincantieri, a Palermo.

“Johnny” Ventimiglia, come lo chiamavano familiari, amici, colleghi, viveva al Villaggio Santa Rosalia. Lascia la moglie e due figli ancora piccoli. Sui social scorre il dolore di chi lo conosceva. Sono stati in tanti a scrivere un pensiero per Johnny e per la sua famiglia.

