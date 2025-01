Muore la moglie, il boss 90enne Benedetto Spera (ancora in carcere al 41 bis) chiede il permesso per i funerali

MAFIA

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha negato al boss in passato un permesso per fare visita alla consorte malata

È morta Maria Liberata Spera, 87 anni, la moglie di Benedetto Spera il capomafia di Belmonte Mezzagno, condannato all’ergastolo. Il marito di 90 anni, che è detenuto al 41 bis nel carcere di Opera, ha chiesto un permesso per l’ultimo saluto. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha negato al boss in passato un permesso per fare visita alla moglie malata. Così come erano state respinte le richiesta di un permesso premio e di differimento della pena per motivi di salute.