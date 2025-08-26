Muore travolta da un motociclista all’Addaura appena uscita da uno stabilimento balneare

Palermo

La donna aveva 65 anni mentre l'uomo, un 51enne, è rimasto ferito

Anna Maria Romano, 65 anni, è morta investita nei pressi dello stabilimento la Marsa all’Addaura. L’incidente è avvenuto nel lungomare Cristoforo Colombo a Palermo. La donna era appena uscita dallo stabilimento balneare quando è stata travolta dal motocilista di 51 anni. L’uomo è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la donna senza successo. Nel luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale che stanno eseguendo i rilievi.Anna Maria Romano è la moglie del presidente del circolo tennis Palermo Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale Fit ed ex presidente del comitato regionale Sicilia morto a 65 anni nel 2022 e zia del tennista Marco Cecchinato.

