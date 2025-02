Musica, danza e solidarietà contro lo “stigma” del Parkinson

salute

L'evento in programma al Teatro Massimo di Palermo

Una serata all’insegna della musica, della danza e della solidarietà: è questo lo spirito della terza edizione di “Insieme stiamo bene” promossa per celebrare i 25 anni di attività dell’associazione azione Parkinson in Sicilia (Apis). La serata, che si terrà al Teatro Massimo di Palermo domenica 23 febbraio alle 20.30, nasce con l’intento di raccogliere fondi per le iniziative dedicate alle persone con il Parkinson e sensibilizzare il pubblico sull’importanza di abbattere lo stigma legato alla malattia, mettendo al centro il valore della comunità e della condivisione. A condurre la serata sarà Stefania Petix. I protagonisti dello spettacolo saranno i tangueri della Civitas Tango Ssd, da anni impegnati in un progetto pilota con Apis per dimostrare la danza-movimento-terapia possano rappresentare strumenti efficaci nella riabilitazione complementare delle persone con Parkinson.

Il tango come riabilitazione