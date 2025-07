Narcotraffico di crack e cocaina smerciato al dettaglio a Librino: 8 indagati

Catania

Oltre 100 carabinieri del comando provinciale di Catania, supportati dalla Compagnia di intervento operativo del XII Reggimento «Sicilia» e dai militari del comando provinciale carabinieri di Reggio Calabria, stanno eseguendo, su delega della Procura di Catania, un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali in carcere, emessa dal Gip, nei confronti di 8 persone accusate di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione, denominata “Capinera”, condotta dal nucleo operativo della compagnia carabinieri di Catania Fontanarossa dal febbraio al giugno 2024, attraverso «attività d’indagine tecniche e di tipo tradizionale, ha consentito di ricostruire i canali di approvvigionamento e il modus operandi attraverso cui il gruppo criminale gestiva il narcotraffico di cocaina e crack, smerciato al dettaglio in una “piazza di spaccio” del quartiere popolare di Librino. Il capo dell’organizzazione dicono gli inquirenti era ai domiciliari e aveva allestito la propria abitazione come un vero e proprio «supermarket della droga». Nell’inchiesta vi sono altri 7 indagati.

