Naro: le ammazza di botte perché hanno detto di «no», ergastolo per il duplice femminicidio

Le due donne sono state massacrate il 5 gennaio 2024. Il corpo di una di loro è stato perfino bruciato, dopo l'assassinio

La Corte di assise di Agrigento ha condannato all’ergastolo Omar Edgar Nedelkov, romeno, 26 anni, per il femminicidio di Maria Rus e Delia Zerniscu, assassinate il 5 gennaio 2024 nel centro storico di Naro (in provincia di Agrigento).

Come chiesto dalla pm Elettra Consoli il collegio ha disposto per l’imputato l’isolamento diurno per tre anni e una provvisionale a titolo di risarcimento del danno di 50mila euro per la figlia di Maria Rus, di 40mila per il marito e di 30mila ciascuno per i familiari dell’altra vittima.