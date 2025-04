Nasce l’inno degli esorcisti siciliani: che vogliono intervenire dove la medicina non arriva

L'INCONTRO

Il convegno "Scienza e fede in dialogo" a Palermo, promosso dal Servizio regionale per la Pastorale Esorcistica delle Chiese di Sicilia

“Quando la medicina non riesce a intervenire, non possiamo chiudere gli occhi”. Un frate cappuccino e un medico: il loro dialogo parte dalla convinzione che, quando una terapia psichiatrica non riesce a guarire chi è tormentato, si deve intervenire con un esorcismo. Quando non basta una diagnosi clinica per spiegare certe sofferenze, servono la fede e la preghiera”. Parte da qui il convegno “Scienza e fede in dialogo”, che si è svolto nella Sala Lavitrano del Palazzo Arcivescovile di Palermo, promosso dal Servizio regionale per la Pastorale Esorcistica delle Chiese di Sicilia; in apertura è stato presentato l’inno commissionato del Servizio regionale per la Pastorale Esorcistica delle Chiese di Sicilia, intitolato Salva me! scritto dalla compositrice Teresa Nicoletti.

A condurre il convegno fra Benigno, frate cappuccino ed esorcista delle Arcidiocesi di Palermo e Monreale, che ha invitato il mondo medico a superare i pregiudizi e a considerare la possibilità di un confronto. “Sono otto i dottori che collaborano con me in questa pastorale – ha spiegato -. A volte ciò che si manifesta nei nostri incontri non è spiegabile in termini clinici. Quando la medicina non riesce a intervenire, non possiamo chiudere gli occhi”. Tra i casi raccontati, quello di Marianna (nome di fantasia), una donna con un passato segnato da traumi familiari e violenze, da anni afflitta da disturbi fisici e mentali inspiegabili. Secondo fra Benigno, i medici non erano riusciti a dare un nome al suo malessere.

Durante gli esorcismi, ha raccontato, “si contorceva, parlava con voce non sua, pronunciava frasi in lingue mai studiate. Avvertiva dolori lancinanti e aveva reazioni violente al solo contatto con l’acqua benedetta o con un crocifisso”. In alcune sedute, ha raccontato il frate cappuccino, “la nuova personalità che emergeva rifiutava di chiamare Gesù per nome, usando solo il pronome. Diceva: “è mia, non te la do”, riferendosi alla donna. Quando io pregavo per benedire la sua famiglia, rispondeva gridando: “maledici!”. E quando invocavo lo Spirito Santo, urlava di dolore, come se bruciasse”.

Secondo fra Benigno si trattava di segni evidenti di una possessione. “Dopo un lungo percorso – ha concluso – Marianna è guarita. Non ha più avuto sintomi, senza ricorrere a farmaci né a terapie psicologiche. Per me è stata una conferma: non era una patologia”.

Anche l’arcivescovo Corrado Lorefice, presente all’incontro con fra Pietro Arcoleo, esorcista e referente dell’Arcidiocesi di Palermo per la Pastorale Esorcistica, e con il vicesindaco Giampiero Cannella, ha voluto sottolineare l’importanza di una “collaborazione rispettosa tra mondi diversi, nella comune ricerca della verità”.

All’inizio dell’incontro è stato presentato per la prima volta l’inno del Servizio regionale per la Pastorale Esorcistica delle Chiese di Sicilia, intitolato Salva me! scritto dalla compositrice Teresa Nicoletti. Il brano, ispirato ai salmi e alle preghiere contenute nel Rito degli esorcismi, è stato eseguito per mezzosoprano, coro, organo, violino, due trombe, timpani e campane.