Nascite, due parti d’emergenza in barella e a casa con l’aiuto del 118

Seus

A Catania e a Marsala due bimbe sono venute alla luce ancora prima che le rispettive mamme potessero raggiungere gli ospedali

Nel giro di poche ore due parti grazie all’intervento degli operatori del 118 siciliano: il primo a Catania, il secondo a Marsala. Un doppio lieto fine con la nascita di due bimbe, entrambe in buone condizioni di salute così come le mamme. “Siamo orgogliosi della grande professionalità dimostrata per l’ennesima volta da soccorritori, medici e infermieri del 118 siciliano” sottolinea Riccardo Castro, presidente della Seus, aggiungendo: “La nostra mission è ‘esserci nel momento del bisognò e gli operatori del 118 l’assolvono nel migliore dei modi, con competenza e umanità. Un grande benvenuto alla vita alle due bimbe e tanti auguri ai loro genitori”. Il prologo è andato in scena con l’intervento effettuato a Catania dall’equipaggio del 118 composto dal medico Giusi Buccheri, dall’infermiere Paolo Imbrogio Ponaro e dal soccorritore della Seus Giovanni Virgillito. Partito dalla postazione “Catania 2”, ha raggiunto e trasportato in ambulanza una donna in avanzato stato di gravidanza verso il pronto soccorso ostetrico del “Garibaldi”. Appena giunti davanti alla struttura ospedaliera, l’imprevisto: il parto, infatti, è avvenuto sulla barella del 118.