Nasconde sotto la maglietta deodoranti, vino e spazzolini: scoperto e arrestato all’uscita dal supermercato

Furto a Catania

L'uomo ha cercato anche di fuggire aggredendo gli agenti che lo avevano bloccato

Si è impossessato di deodoranti, bottiglie di vino e spazzolini, ma il suo successivo tentativo di fuga è stato scoperto e così ha aggredito il personale di vigilanza di un supermercato. Per questo un 55enne, con precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a sentenza definitiva.

In particolare, l’uomo, prima della chiusura serale, è entrato nella filiale di una nota catena di supermercati in corso delle Province a Catania. Dopo aver prelevato dagli scaffali alcuni deodoranti, delle bottiglie di vino e degli spazzolini, nascondendoli sotto la maglietta, si è diretto verso l’uscita, superando le casse senza pagare i prodotti.

Non appena fuori dal supermercato, l’uomo è stato fermato da un addetto alla vigilanza, che si era accorto di quanto accaduto, ma alla richiesta di restituire la merce sottratta è andato in escandescenza, scagliandosi con violenza contro il vigilante.

Nel frattempo è giunta sul posto la pattuglia del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina”. I poliziotti hanno subito intimato al 55enne di calmarsi e di restituire la merce che aveva nascosto sotto la maglietta.

Ma l’uomo, anziché attenersi all’ordine ricevuto, ha iniziato a minacciare gli agenti, avvertendoli di lasciarlo stare poiché non avevano idea di chi lui fosse e che gli avrebbe fatto passare dei guai in quanto appartenente ad una famiglia legata alla criminalità di quel quartiere.

Dopo di ciò ha tentato di guadagnarsi la fuga, scappando di corsa a piedi, ma, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato dai poliziotti.

A quel punto, anziché desistere dalla sua condotta, nel tentativo di liberarsi e fuggire nuovamente, l’uomo ha iniziato a sferrare calci e pugni all’indirizzo degli agenti.

Nonostante l’ostinata resistenza, i poliziotti sono riusciti a contenerlo, recuperando la merce che è stata restituita al direttore del supermercato.