Natale di gelo in Sicilia con vento fortissimo a Palermo e neve nell’Ennese

Meteo

Prevista allerta gialla su gran parte dell'Isola

Temperature in picchiata in Sicilia che si prepara ad una vigilia di Natale fredda e piovosa. I primi segni di questo cambiamento climatico rispetto a pochi giorni fa, si sono avvertiti pesantemente oggi con il forte vento che ha sferzato l’Isola facendo avvertire ancora più l’abbassamento delle temperature. Per la giornata di domani su gran parte della Sicilia è prevista un’allerta gialla.

«Si prevede – spiega l’avviso della Protezione civile – il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale talora di forte intensità e frequente attività elettrica. Venti da forti a burrasca nord-occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, mareggiate lungo le coste esposte. Nevicate sopra i 500-800 metri sui settori settentrionali

Le avverse condizioni meteo di queste ore stanno impegnando in particolar modo i vigili del fuoco di Palermo. Dalla serata di ieri sono stati effettuati circa 50 interventi, buona parte dei quali sono relativi ad alberi pericolanti, allagamenti e distacchi di intonaci. Nelle prime ore del mattino a causa della caduta di un albero è rimasta chiusa la strada provinciale 57 dal bivio di Baida. Intorno alle ore 8.30 degli alberi caduti a causa del forte vento hanno interessato la sede stradale in via Giuseppe Lanza di Scalea, nel capoluogo siciliano. Analoga situazione lungo la strada intercomunale 7, a Montelepre, ma anche a Palermo in Viale Leonardo da Vinci, via Poggio del Pineto, via Francesco Crispi, via Megara Iblea. Intorno alle ore 13.30 un autoarticolato ha perso parte del carico di profilati in acciaio lungo lo svincolo autostradale di Carini in direzione Mazara del Vallo.